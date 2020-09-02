Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в необычном образе

На фото Омович позировала в шортах и черном топе. Образ Алена дополнила стильной сумочкой, а сама стояла на фоне кровати в спальне. Волосы модель оставила распущенными, а одну руку спрятала в карман. Фото вышло эффектным и на нем можно оценить пышный бюст красотки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором кадре Омович уже была без штанов и в белом топе. Красотка развернулась спиной, демонстрируя свою пышную пятую точку в черных трусиках. Как можно заметить, спина у Алены была открытой, а топ держался на черных веревочках.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки под публикацией. Все из-за того, что модель выбросила снимки в сторис Инстаграм, где подобных функций не предусмотрено, кроме прямого чата с красоткой.

Мы писали, что киевская модель Алена Омович не устает хвастаться обновленной фигурой, вызывая восхищение у одних и зависть у других.

На кадрах девушка предстала в темном сдельном купальнике с белой окантовкой, который с трудом удерживает пышный бюст красотки.

«Очень клёвые фото, поправляйся!», «вы должны быть самая красивая в солнечной Системе», «Как всегда шикарная. Скорейшего выздоровления!», - пишут люди под снимками красотки.

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