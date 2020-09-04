Відома українська актриса Марта Адамчук, зірка "Квартал 95" показала себе в незвичайному вбранні
На фото красуня позувала в шикарній вечірній сукні. Красуня розвернулася спиною, показуючи відкриту частину тіла. Як можна помітити, зірка не дуже любить носити нижню білизну, зате зібрала волосся в хвіст, щоб не заважали. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Вчора на мить стала моделлю на показі. Плаття ж не хотілося знімати. Спасибі за досвід", - підписала фото Марта.
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Фанати поставили кілька сотень лайків і написали коментарі:
"Спина", "невпинна жіночність", "Вау, як тобі йде", "які прекрасні жіночі лінії".
Повідомлялося, що зірка «жіночого кварталу» Марта Адамчук з самого ранку зарядила своїх передплатників позитивом.
На фотографії артистка позує у величезних сонцезахисних окулярах краплеподібної форми, які приховують половину її обличчя, чорній майці і навушниках. При цьому волосся зірка зібрала в хвіст, демонструючи гарний високий лоб.
Ми писали, що зірка студії «Квартал 95» Марта Адамчук вразила фігурою в пікантному образі.
У пості Адамчук розповіла про те, що ще в березні цього року повинна була від імені нашої країни відправитися в Казахстан для того, щоб привітати місцеве місто Шимкент з отриманням статусу культурної столиці СНД в 2020 році.
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