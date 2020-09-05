Відома модель Алессандра Амбросіо, колишній ангел Victoria's Secret, показала себе на відпочинку

На фото красуня позувала в червоному бікіні і кольоровій накидці. Волосся Алессандра залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Взуття на Амбросіо не було, модель без сорому демонструвала фігуру і засмагу на тлі моря і пальм. Фото вийшло дуже сонячним і літнім, навіть трохи спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі до публікації:

"Делюкс", "Богиня", "Ангел", "Прекрасно", "Beautiful", "шалено красива", "як і раніше найкрасивіша жінка, яку я коли-небудь бачив !!", "Gorgeous lady", "жінки в червоному, Моя єдина слабкість, і якщо вона так виглядає" ," я так сильно тебе люблю @alessandraambrosio !!! Ти мій кумир назавжди", "чудово", "розширюється вид русалки блакитної лагуни".

Повідомлялося, що відома модель Алессандра Амбросіо похвалилася відпочинком.

На фото Алессандра позує в білому купальнику. Красуня стояла на березі моря, розвернувшись спиною до камери. Волосся зірка вирішила залишити розпущеним, а сама спокусливо вигнулася, демонструючи найапетитніші частини фігури.

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