Супермодель и звезда Victoria’s Secret Алессандра Амбросио похвасталась роскошной фигурой в мокром купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Еще один день в раю!», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Амбросио позирует в мокром купальнике, демонстрируя роскошную фигуру во всей красей. Как можно заметить, модель плывет посреди моря, прикрыв лицо и голову при помощи шляпы и больших очков.

Обратим внимание, что красотка сейчас отдыхает на море вместе со своей семьей и детьми. Пару дней назад они отпраздновали на отдыхе день рождения ребенка. Однако поклонники не могли восхититься красотой кумира, поскольку кадрами Амбросио поделилась у себя в Сторис.

До этого мы писали, что модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, заворожила идеальными формами в купальнике.

Никто не смеет поспорить, что у красотки просто шикарная фигура, которой обязательно нужно похвастаться, особенно на отдыхе. Сейчас модель проводит время, нежась под лучами солнца с семьей.

Звезда опубликовала жаркие фото в мини-бикини, которое выделило ее шикарные формы.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

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