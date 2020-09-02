Супермодель и звезда Victoria’s Secret Алессандра Амбросио похвасталась роскошной фигурой в мокром купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Еще один день в раю!», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Амбросио позирует в мокром купальнике, демонстрируя роскошную фигуру во всей красей. Как можно заметить, модель плывет посреди моря, прикрыв лицо и голову при помощи шляпы и больших очков.
Новые условия по пенсиям и стажу после 1 сентября, ПФУ предупредил украинцев: «Необходимо заплатить…»
Похудевшая Пугачева в мини-юбке и кедах вызвала фурор в школе Лизы и Гарри: "Первоклассная девушка"
Фигуристая "невеста Харламова" в спальне показала свою пышную красоту: "Я развелся из-за тебя"
"Это уже начало конца": зараженная Маричка Падалко сообщила о своем состоянии, все подробности
Обратим внимание, что красотка сейчас отдыхает на море вместе со своей семьей и детьми. Пару дней назад они отпраздновали на отдыхе день рождения ребенка. Однако поклонники не могли восхититься красотой кумира, поскольку кадрами Амбросио поделилась у себя в Сторис.
До этого мы писали, что модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, заворожила идеальными формами в купальнике.
Никто не смеет поспорить, что у красотки просто шикарная фигура, которой обязательно нужно похвастаться, особенно на отдыхе. Сейчас модель проводит время, нежась под лучами солнца с семьей.
Звезда опубликовала жаркие фото в мини-бикини, которое выделило ее шикарные формы.
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру
Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно
Также Politeka информировала, что самый горячий ангел Victoria’s Secret показала упругий «орешек» в невидимом наряде: «о таком мечтают все»