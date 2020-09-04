Російська блогерка Олена Міро вивела актрису Христину Асмус на чисту воду

Як передає Politeka.net, Міро різко розкритикувала Асмус у своєму блозі за недавній інцидент з донькою актриси, 7-річною Настею. Дівчинка в цьому році пішла в 1-й клас, але бути присутньою на першій в її житті шкільній лінійці мати не змогла, так як бере участь в зйомках нового проекту в Геленджику.

Асмус поділилася в Інстагарм відео з малятком, яку в підсумку повів батько, колишній чоловік актриси, комік Гарік Харламов, і "вибухнула плачем" з приводу, як їй шкода, що не змогла приїхати на лінійку.

"Всю ніч ревіла перед 1 вересня... 😭 Більше від того, що я таааааак мріяла відвести Настю за руку в перший клас!! 👭 Я так довго чекала цей день... Мені здається кілька років чекала))) готувалася і переживала... Але давні і жорсткі зобов'язання не дали мені цього зробити.. 🙈", - ділилася своїм горем Христина.

Після цього поста Асмус виклала фото, де вона в купальнику, з коктейлем в руках, за що її тут же охрестили в коментарях "недолугою матусею".

Міро вказала на ще деякі нестиковки в "крокодилових сльозах" Асмус, назвавши ту "патологічною врушкою":

"Тобто, Христина постулює дві речі, пропонуючи нам в них повірити: 1) чекала перше вересня дочки кілька років. 2) давні зобов'язання не дали їй бути присутнім на цій важливій події в житті дочки. Як так можливо? Хіба перше не виключає друге?"

Крім того, за словами Міро, Асмус цілком могла б встигнути злітати до доньки: "Встала о 4 ранку, в 5 - ти в літаку. В сім - вже в Шереметьєво. О 8 ранку - в школі. У 12 - назад. В обід ти знову на місці в Геленджіку. Друга справа, що не хотілося вимотуватися й летіти".

Блогерка прийшла до висновку, що "сльози Христини - жалюгідні виправдання. За фактом, вона добровільно взяла на себе зобов'язання бути в Геленджику, а тепер ниє, що не змогла приїхати, ніби її там утримують силою".

В кінці Міро запитала у користувачів, як вони ставляться до ситуації:

"Ох, хочеться відстібати ссаними ганчірками по обличчю таких. Зрадити дитину - найстрашніше, що може зробити мати"

"Такі товариші зустрічалися мені на життєвому шляху-жалюгідні маніпулятори. Вірити-себе не поважати. Ці оленячі очі жертви обставин, мільйон поважних причин..ну-ну, знаємо, плавали!"

"А на питання "навіщо бреше Асмус?", відповідь-стиль такий по життю (не може по-іншому, рефлексія на випадок незручних питань чи інших несприятливих ситуацій, прикрити свою .гоп)"

Нагадаємо, що Асмус пішла у відрив зі скандально відомим актором, несподівані кадри: «Христину не впізнати».

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