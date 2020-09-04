Российская блогерша Лена Миро вывела актрису Кристину Асмус на чистую воду

Как передает Politeka.net, Миро резко раскритиковала Асмус в своем блоге за недавний инцидент с дочкой актрисы, 7-летней Настей. Девочка в этом году пошла в 1-й класс, но присутствовать на первой в ее жизни школьной линейке мать не смогла, так как участвует в съемках нового проекта в Геленджике.

Асмус поделилась в Инстагарм видео с малышкой, которую в итоге повел отец, бывший муж актрисы, комик Гарик Харламов, и "разразилась плачем" по поводу, как ей жаль, что не смогла приехать на линейку.

"Всю ночь ревела перед 1 сентября... 😭 Больше оттого, что я таааааак мечтала отвести Настю за руку в первый класс!! 👭🏼 Я так долго ждала этот день... Мне кажется несколько лет ждала ))) Готовилась и переживала... Но давние и жёсткие обязательства не дали мне этого сделать.. 🙈", - делилась своим горем Кристина.

После этого поста Асмус выложила фото, где она в купальнике, с коктейлем в руках, за что ее тут же окрестили в комментариях "непутевой мамашей".

Миро указала на еще некоторые несостыковки в "крокодиловых слезах" Асмус, назвав ту "патологической врушкой":

"То есть, Кристина постулирует две вещи, предлагая нам в них поверить: 1) Ждала Первое сентября дочери несколько лет. 2) Давние обязательства не дали ей присутствовать на этом важном событии в жизни дочери. Как так возможно? Разве первое не исключает второе?"

Кроме того, по словам Миро, Асмус вполне могла бы успеть слетать к дочке: "Встала в 4 утра, в 5 - ты в самолёте. В семь - уже в Шереметьево. В 8 утра - в школе. В 12 - назад. В обед ты снова на месте в Геленджике.Другое дело, что не хотелось выматываться и лететь".

Блогерша пришла к выводу, что "Слёзы Кристины - жалкие оправдания. По факту, она добровольно приняла на себя обязательства быть в Геленджике, а теперь ноет, что не смогла приехать, будто её там удерживают силой".

В конце Миро спросила у пользователей, как они относятся к ситуации:

"Ох, хочется отстегать ссаными тряпками по лицу таких. Предать ребёнка — самое страшное, что может сделать мать"

"Такие товарищи встречались мне на жизненном пути - жалкие манипуляторы. Верить - себя не уважать. Эти оленьи глаза жертвы обстоятельств, миллион уважительных причин..ну-ну, знаем, плавали!"

"А на вопрос "Зачем врёт Асмус?", ответ - стиль такой по жизни (не может по-другому, рефлексия на случай неудобных вопросов или иных неблагоприятных ситуаций, прикрыть свою .опу)"

Напомним, что Асмус ушла в отрыв со скандально известным актером, неожиданные кадры: «Кристину не узнать».

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