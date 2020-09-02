Популярная российская актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками личными переживаниями
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала серию видео, которые снял для нее экс-супруг Гарик Харламов. Комик заснял, как их общая дочка Настя пошла в первый класс. Кристина из-за съемок не смогла присутствовать на празднике дочки.
«Всю ночь ревела перед 1 сентября...Смотрела фото дочки с самого рождения и офигевала как быстро летит время.. Но больше оттого, что я таааааак мечтала отвести Настю за руку в первый класс!! Я так долго ждала этот день», - призналась Асмус.
По ее словам, из-за жестких обязательств она не смогла прилететь в Москву. Более того, она не смогла перенести съемки даже со штрафами. В итоге она была рядом с дочкой по FaceTime между съемками.
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Поклонники Кристины поделились на два лагеря. Одни отметили, что Кристина ищет отговорки.
«Все это лирика. Никакие обстоятельства не изменят того факта, что мама не была рядом с дочкой 1 сентября», «Это одно из самых важных событий в жизни ребёнка и родителя. А живёте вы 1 раз. И тот, ради кого вы живёте, остался без вас в самый главный день в жизни», «Так надо было всё бросить и приехать!», - пишут люди.
Другие же поддержали своего кумира в трудный момент.
«Ваш пост за душу», «Поздравляю вас, вашу дочку и Гарика с праздником!», «Не расстраиваетесь! У вас ещё 10 раз будет возможность такая», - пишут поклонники.
Напомним, что Кристина Асмус в постели впечатлила размером своих малинок: "Как же тоскует по Гарику".
А еще Politeka писала, что Асмус в дерзком мини с розовыми волосами сверкнула прелестями перед Охлобыстиным: «Дюймовочка».
Также Politeka сообщала, что счастливая Асмус после развода показала, как скучает по своему "хулигану": "Завела нового Гарика".