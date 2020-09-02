Популярная российская актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками личными переживаниями

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала серию видео, которые снял для нее экс-супруг Гарик Харламов. Комик заснял, как их общая дочка Настя пошла в первый класс. Кристина из-за съемок не смогла присутствовать на празднике дочки.

«Всю ночь ревела перед 1 сентября...Смотрела фото дочки с самого рождения и офигевала как быстро летит время.. Но больше оттого, что я таааааак мечтала отвести Настю за руку в первый класс!! Я так долго ждала этот день», - призналась Асмус.

По ее словам, из-за жестких обязательств она не смогла прилететь в Москву. Более того, она не смогла перенести съемки даже со штрафами. В итоге она была рядом с дочкой по FaceTime между съемками.

Поклонники Кристины поделились на два лагеря. Одни отметили, что Кристина ищет отговорки.

«Все это лирика. Никакие обстоятельства не изменят того факта, что мама не была рядом с дочкой 1 сентября», «Это одно из самых важных событий в жизни ребёнка и родителя. А живёте вы 1 раз. И тот, ради кого вы живёте, остался без вас в самый главный день в жизни», «Так надо было всё бросить и приехать!», - пишут люди.

Другие же поддержали своего кумира в трудный момент.

«Ваш пост за душу», «Поздравляю вас, вашу дочку и Гарика с праздником!», «Не расстраиваетесь! У вас ещё 10 раз будет возможность такая», - пишут поклонники.

Напомним, что Кристина Асмус в постели впечатлила размером своих малинок: "Как же тоскует по Гарику".

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