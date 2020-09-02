Популярная российская актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками личными переживаниями

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала серию видео, которые снял для нее экс-супруг Гарик Харламов. Комик заснял, как их общая дочка Настя пошла в первый класс. Кристина из-за съемок не смогла присутствовать на празднике дочки.

«Всю ночь ревела перед 1 сентября...Смотрела фото дочки с самого рождения и офигевала как быстро летит время.. Но больше оттого, что я таааааак мечтала отвести Настю за руку в первый класс!! Я так долго ждала этот день», - призналась Асмус.

По ее словам, из-за жестких обязательств она не смогла прилететь в Москву. Более того, она не смогла перенести съемки даже со штрафами. В итоге она была рядом с дочкой по FaceTime между съемками.

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Поклонники Кристины поделились на два лагеря. Одни отметили, что Кристина ищет отговорки.

«Все это лирика. Никакие обстоятельства не изменят того факта, что мама не была рядом с дочкой 1 сентября», «Это одно из самых важных событий в жизни ребёнка и родителя. А живёте вы 1 раз. И тот, ради кого вы живёте, остался без вас в самый главный день в жизни», «Так надо было всё бросить и приехать!», - пишут люди.

Другие же поддержали своего кумира в трудный момент.

«Ваш пост за душу», «Поздравляю вас, вашу дочку и Гарика с праздником!», «Не расстраиваетесь! У вас ещё 10 раз будет возможность такая», - пишут поклонники.

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Всю ночь ревела перед 1 сентября... 😭 Смотрела фото дочки с самого рождения и офигевала как быстро летит время.. 🌪 Но больше оттого, что я таааааак мечтала отвести Настю за руку в первый класс!! 👭🏼 Я так долго ждала этот день.... Мне кажется несколько лет ждала ))) Готовилась и переживала... Но давние и жёсткие обязательства не дали мне этого сделать.. 🙈 Что мы только с командой не думали, не крутили, как мы только не ругались, но съёмку не в Москве перенести оказалось просто невозможно.... 😩 Даже с катастрофическими штрафами.... 💸 В общем, делали причёску и выбирали букет по FaceTime между моими кадрами )) Как же мы с папой любим тебя, наша нежная, светлая, добрая, умная девочка 💕 Как мы гордимся тобой, наше счастье, и как постараемся сделать всё, чтобы школьная пора была только в удовольствие 😋 Поздравляю родителей, школьников, учителей и студентов с началом учебного года! Здоровья, терпения и легкой учебы нам всем)) 🍂📚

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Напомним, что Кристина Асмус в постели впечатлила размером своих малинок: "Как же тоскует по Гарику".

А еще Politeka писала, что Асмус в дерзком мини с розовыми волосами сверкнула прелестями перед Охлобыстиным: «Дюймовочка».

Также Politeka сообщала, что счастливая Асмус после развода показала, как скучает по своему "хулигану": "Завела нового Гарика".