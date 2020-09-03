32-летняя российская актриса Кристина Асмус поделилась своей бедой с поклонниками

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала первую в жизни 7-летней дочери Насти школьную линейку - девочка пошла в 1 класс (чтобы посмотреть видео, прсокролльте вниз).

Асмус не смогла присутствовать на этом важном для малышки событии, так как находилась на съемках нового проекта в Геленджике. Актриса призналась, что несмотря на все попытки "выкрутиться", съемки не удалось перенести в Москву.

"Всю ночь ревела перед 1 сентября... 😭 Смотрела фото дочки с самого рождения и офигевала как быстро летит время.. 🌪 Но больше оттого, что я таааааак мечтала отвести Настю за руку в первый класс!! 👭🏼 Я так долго ждала этот день.... Мне кажется несколько лет ждала ))) Готовилась и переживала...", - поделилась своей болью Кристина.

Настю отвел на линейку отец - экс-супруг Асмус, комик Гарик Харламов, которому повезло находится рядом с дочкой в этот волнительный момент.

По словам актрисы, она пыталась поддержать наследницу, как могла, пусть даже дистанционно.

"В общем, делали причёску и выбирали букет по FaceTime между моими кадрами )). Как же мы с папой любим тебя, наша нежная, светлая, добрая, умная девочка 💕", - подытожила звезда.

Пользователи кинулись обсуждать признание Кристины: стоит отметить, не все оказались на ее стороне.

"Все это лирика. Никакие обстоятельства не изменят того факта, что мама не была рядом с дочкой 1 сентября"

"Блиииииин Кристина.... Не расстраиваетесь! 🌷У вас ещё 10 раз будет возможность такая 😊😊😊 пусть не первый, но думаю каждый класс волнительно 😊"

"Ваш пост за душу 😭 Ведь правда хочется отвести своего ребёнка в первый класс. Но, думаю с такими трепетом в душе, вы точно передали своё присутствие ей. ❤️"

"Очень сочувствую, не представляю как вы переживали!"

Напомним, что похудевший Гарик Харламов выпендрился в школе дочери: "Вот бы и мой батя в шортах..."

развода показала, как скучает по своему "хулигану": "Завела нового Гарика".

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