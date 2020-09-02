Российская актриса Кристина Асмус удивила новым образом на съемках шоу «Золото Геленджика»

Как передает Рoliteka.net, свежее фото появилось на новостных каналах в Инстаграм. Сама Кристина уже делилась несколькими фото со съемок, где она предстала в весьма необычных эпатажных образах. В этот раз в сети засветили новый невероятный костюм артистки.

Кристина позировала рядом с соведущими Иваном Охлобыстиным и Тимуром Родригесом. Красотка надела платье телесного цвета с корсетом. Оно было невероятно коротким, что позволило всем рассмотреть стройные ножки звезды. Объемные прозрачные плечи платья сделали звезду похожей на сказочную фею. Кроме этого, на актрисе красовался розовый парик с короткой стрижкой.

Стоит отметить, что Охлобыстин и Родригес каждый раз снимаются в одинаковых костюмах, а вот Кристина каждый выпуск радует глаз телезрителей невероятными луками. Без сомнений, она украшение этого шоу.

«Ивана Охлобыстина в этом костюме подписчики сравнили с кротом из мультфильма Дюймовочка))», - отметили под фото.

Добавим, что ранее Кристина Асмус уже публиковала два снимка со съемок. На первом она предстала в экстравагантном платье цвета металлик. На втором снимке Кристине надели черный парик и леопардовый костюм.

Напомним, что Асмус после расставания с Харламовым показала свою любовь, фото красавчика-хулигана: «Ну все, осталось...».

А еще Politeka писала, что счастливая Асмус после развода показала, как скучает по своему "хулигану": "Завела нового Гарика".

Также Politeka сообщала, что Асмус ушла в отрыв со скандально известным актером, неожиданные кадры: «Кристину не узнать».