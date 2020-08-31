Скандально известная российская актриса Кристина Асмус похвасталась своим пением рядом с коллегой Иваном Охлобыстиным
Как сообщает Politeka.net, соответствующим видео Асмус поделилась на своей странице в Instagram. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)
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На берег был отпущен экипаж.
Идут, сутулятся, вливаясь в улицы,
И клёши новые ласкает бриз...
Идут они туда, где можно без труда
Найти весёлых женщин и вино, - поют Асмус и Охлобыстин.
«Зато от души», - написала Асмус намекая на качество исполнения.
Отметим, на кадрах Асмус предстала с непривычной прической - длилинными темными волосами и челкой.
"Кристину не узнать", - пишут в Сети.
Напомним, Иван Охлобыстин и актриса Кристина Асмус участвуют в новом совместном проекте телеканала ТНТ - шоу «Золото Геленджика», над которым работают авторы реалити-шоу «Охлобыстины».
Согласно сценарию, Охлобыстин выступит создателем парка развлечений для взрослых на берегу моря. Его участников ждет семь испытаний, главный приз — килограмм золота.
Асмус по сюжету станет помощницей персонажа Охлобыстина и «выступит на стороне светлых сил».
Напомним, в 2016 году Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении известного российского актера Ивана Охлобыстина за сотрудничество с боевиками "ДНР". Артист известен поддержкой боевиков.
Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».
Как сообщала Politeka, Асмус застукали с красавчиком и кучей подарков после расставания с Харламовым.
Также Politeka писала, что Асмус после расставания с Харламовым раскрыла, как развлекается с коллегами в курилке.