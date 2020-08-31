Скандально известная российская актриса Кристина Асмус похвасталась своим пением рядом с коллегой Иваном Охлобыстиным

Как сообщает Politeka.net, соответствующим видео Асмус поделилась на своей странице в Instagram. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

«В кейптаунском порту с пробоиной в борту

"Жанетта" поправляла такелаж.

Но прежде, чем уйти в далёкие пути,

На берег был отпущен экипаж.

Идут, сутулятся, вливаясь в улицы,

И клёши новые ласкает бриз...

Идут они туда, где можно без труда

Найти весёлых женщин и вино, - поют Асмус и Охлобыстин.

«Зато от души», - написала Асмус намекая на качество исполнения.

Отметим, на кадрах Асмус предстала с непривычной прической - длилинными темными волосами и челкой.

"Кристину не узнать", - пишут в Сети.

Напомним, Иван Охлобыстин и актриса Кристина Асмус участвуют в новом совместном проекте телеканала ТНТ - шоу «Золото Геленджика», над которым работают авторы реалити-шоу «Охлобыстины».

Согласно сценарию, Охлобыстин выступит создателем парка развлечений для взрослых на берегу моря. Его участников ждет семь испытаний, главный приз — килограмм золота.

Асмус по сюжету станет помощницей персонажа Охлобыстина и «выступит на стороне светлых сил».

Напомним, в 2016 году Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении известного российского актера Ивана Охлобыстина за сотрудничество с боевиками "ДНР". Артист известен поддержкой боевиков.

Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».

Как сообщала Politeka, Асмус застукали с красавчиком и кучей подарков после расставания с Харламовым.

Также Politeka писала, что Асмус после расставания с Харламовым раскрыла, как развлекается с коллегами в курилке.