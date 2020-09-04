У мережі з'явилося провокаційне фото 73-річної Алли Пугачової у компанії її старовинного друга, яке справило фурор
Як передає Politeka.net, Примадонна опублікувала свіжий кадр у своєму мікроблозі в Instagram, на якому тепло обіймається з 70-річним колегою за сценою Олександром Буйновим.
Останній притиснув Аллу Борисівну до грудей, а злегка розпатлана артистка з легкою напівусмішкою боязко глянула в камеру.
"Мій старий друг і соратник, Саша Буйнов, завжди у відмінній формі. ЛЮБЛЮ тебе❤️❤️❤️", - зізналася Пугачова в підписі.
Примітно, що співачка була в червоній картатій сорочці, в якій частенько з'являється на знімках в соцмережі її чоловік, комік Максим Галкін. Користувачі припустили, що саме він і зробив це яскраве фото. Що дещо дивно, адже як відомо, і Буйнов, і Пугачова раніше зізнавалися в, аж ніяк не дружніх, почуттях один до одного. Алла Борисівна, наприклад, пару років тому розповідала про їх "службовий роман" в ефірі провокаційного шоу "Секрет на мільйон".
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Буйнов, у свою чергу, також зізнавався, що був закоханий в Аллу Борисівну.
"У неї все було як треба - ніжки, міні-спідниця, - говорив колись в інтерв'ю артист. - І, звичайно, вона вбивчо співала пісню, здається Добриніна, - "Згадуй мене"... До мурашок. В результаті ми упросили начальство взяти Пугачову до нас в ансамбль! Вона нас своїм голосом купила. Всім було добре, поки Алла в 1975 не з'їздила на конкурс "Золотий Орфей" (і не стала занадто популярною, - ред.).
Користувачі кинулися з жаром обговорювати фото Примадонни з екс-коханим:
"Алла. Ви теж у формі. Не відстаєте від Буйнова 😍"
"Макс не ревнує?"- "Макс фоткав"
"😃 які ж ви класні!!!))"
"Всі думки про любов, не сумуй"
"Алла Борисівна трохи здала, вік, бережіть себе..."
"Близькі люди, ближче не буде... Шикарні!!!👏👏👏"
"Так, Саша Буйнов справжній мужик!!! Вам пощастило з другом!!!👍"
"Алла Борисівна в сорочці Максима. Так це класно виглядає. Відразу видно ця пара одне ціле"
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