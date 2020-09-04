В сети появилось провокационное фото 73-летней Аллы Пугачевой в компании ее старинного друга, которое произвело фурор

Как передает Politeka.net, Примадонна опубликовала свежий кадр в своем микроблоге в Инстаграм, на котором тепло обнимается с 70-летнем коллегой по сцене Александром Буйновым.

Последний прижал Аллу Борисовну к груди, а слегка растрепанная артистка с легкой полуулыбкой робко взглянула в камеру.

"Мой старый друг и соратник, Саша Буйнов, всегда в отличной форме. ЛЮБЛЮ тебя❤️❤️❤️", - призналась Пугачева в подписи.

Примечательно, что певица была в красной клетчатой рубашке, в которой частенько появляется на снимках в соцсети ее супруг, комик Максим Галкин. Пользователи предположили, что именно он и сделал это яркое фото. Что несколько странно, ведь как известно, и Буйнов, и Пугачева ранее признавались в, отнюдь не дружеских, чувствах друг к другу. Алла Борисовна, к примеру, пару лет назад рассказывала об их "служебном романе" в эфире провокационного шоу "Секрет на миллион".

Буйнов, в свою очередь, также признавался, что был влюблен в Аллу Борисовну.

"У нее все было как надо - ножки, мини-юбка, - говорил когда-то в интервью артист. - И, конечно, она убийственно пела песню, кажется Добрынина, - "Вспоминай меня"... До мурашек. В результате мы упросили начальство взять Пугачеву к нам в ансамбль! Она нас своим голосом купила. Всем было хорошо, пока Алла в 1975 не съездила на конкурс "Золотой Орфей" (и не стала слишком популярной, - ред.).

Пользователи кинулись с жаром обсуждать фото Примадонны с экс-возлюбленным:

"Алла. Вы тоже в форме. Не отстаёте от Буйнова 😍"

"Макс не ревнует😄?" - "Макс фоткал"

"И любовник бывший , но это было давно и неправда"

"😃 какие же вы классные!!!))"

"Все мысли о любви, не грусти"

"Алла Борисовна немного сдала, возраст, берегите себя..."

"Близкие люди, ближе не будет... Шикарные!!!👏👏👏"

"Да, Саша Буйнов настоящий мужик!!! Вам повезло с другом!!!👍"

"Алла Борисовна в рубашке Максима. Так это классно выглядит. Сразу видно эта пара одно целое"

Напомним, дочь-первоклассница Галкина и Пугачевой восхитила сборами в школу, кадры облетели сеть: «Девочка с юмором».

Как сообщала Politeka, Пугачева не сдержалась и прослезилась в объятьях Галкина, полное видео: «Дожить бы до тех времен, когда они…».