Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих двойняшек Гарри и Лизу в 1 класс
Видео знаменательного события показал Галкин на своей странице в «Инстаграм».
Для детей супруги выбрали частную подмосковную гимназию на Рублево-Успенском шоссе, неподалеку от деревни Грязь, где они проживают.
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71-летняя Пугачева в коротком платье с рюшиками ошеломила видом: "Пластика это понятно, но..."
Примадонна пришла на праздник 1 сентября в кожаном бомбере, короткой плиссированной юбке и конверсах. В таком наряде она сама выглядела, как школьница.
Галкин же надел красную клетчатую рубашку и рваные джинсы.
Отметим, на празднике Пугачева даже пустила слезу.
Позже она вместе с детьми выпустила в небо воздушные шарики на счастье, пожелав, чтобы их учеба школе, а потом и выпускной прошли хорошо.
Отметим, Алла Борисовна пока не загадывает, кем станут ее дети, когда вырастут. "Мне дожить бы до тех времен, когда они школу закончат", - отметила Пугачева как-то в интервью.
Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с 2001 года. Влюбленные начали жить вместе в 2005 году, а спустя шесть лет официально зарегистрировали свои отношения.
В 2013 году супруги стали родителями близнецов Лизы и Гарри. Тогда Алле было 64 года, а Максиму — 37 лет. Дети были зачаты искусственным путем из замороженной яйцеклетки Аллы Пугачевой. По словам Примадонны, она заморозила биоматериал, когда ей было 52 года.
В 2017 году Пугачева и Галкин обвенчались.
Напомним, что 71-летняя Пугачева в коротком платье с рюшиками ошеломила видом: "Пластика это понятно, но...".
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