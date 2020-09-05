Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе в сміливому образі

На фото Гюль стояла в чорному топі з одним рукавом і рваних джинсах. Красуня позувала на тлі гаражних воріт, а волосся вирішила залишити розпущеним. Бахарі одягла настільки вузький топ, що груди прямо випирала з нього і навіть можна трохи побачити зайве. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Goddess", "ти красива і сексуальна або те, що мені в тобі подобається, що ти навряд чи зайка", "жінка, створена мрією", "Вау, хабібті, просто вау", "так... немає слів", "ти, звичайно, виглядаєш набагато прекрасніше, набагато красивіше, набагато гаряче і сексуальніше", "Привіт, завжди красиво і дуже красиво. Вітаю, прекрасний хороший полудень", "дуже вражаючий матеріал без сумніву", "ви симпатична іноземка", "ви дуже божественні і дуже багаті".

Повідомлялося, що відома модель Гюль Бахарі показала себе на радість фанатів.

На фото Бахарі позувала в сукні з відкритою спиною. Красуня стояла на парковці, розвернувшись спиною до об'єктива камери. Гюль без сорому показала п'яту точку, яку відстовбурчила перед камерою.

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