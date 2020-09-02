Вот это размер

Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя и рассказала об опасности

На фото красотка позировала в полупрозрачном корсете с громадным декольте. Образ Гюль дополнила джинсами, которые подчеркнули пышные ягодицы. Волосы у девушки были распущены, пока она стояла на фоне длинного дивана и зеркал. Красотка смотрела прямо в объектив камеры, что сделало кадр максимально горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Девушки, рожденные в 90-е года, очень опасные", - написала Бахари.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии под фото:

"Прекрасная", "Слишком красивая, чтобы быть настоящей", "Безумно красивая", "Очень-очень сексуальная", "Это прекрасно и...", "Спокойной ночи, милая Гюль", "Опасно красиво", "Возбужденная детка", "Супер красивая модель", "Всегда приятно тебя видеть", "Название рубашки", "Люблю модный стиль".

Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари едва удержала пышную грудь в дерзком декольте.

Знаменитая модель поражает публику выходами в свет в самых эффектных нарядах, радуя поклонников необыкновенными видами своего тела, что всегда вызывает восторг у мужчин.

Напомним, турецкая Кардашьян обтянула свои шары розовым корсетом в мини-платье

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