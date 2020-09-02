Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, едва удержала пышную грудь в дерзком декольте

Знаменитая модель поражает публику выходами в свет в самых эффектных нарядах. Девушка не любит скромничать, поэтому всегда надевает платья с невероятными декольте. В этот раз Бахари удалось сразить поклонников кадром в новом образе.

Гюль примерила черное тесное платье с глубоким декольте до пупка и на тонких бретельках. Предпочитая минималистичный стиль в этот раз, модель завязала черные локоны в высокий конский хвост и нанесла на лицо вечерний макияж с акцентом на свои темные глаза. При этом поклонников звезды привлек не только ее наряд. Дело в том, что девушка позировала на фоне забавной и культовой картины повара, ставшего интернет-мемом.

«Вот это да», «Лол идеальная картинка абсолютно великолепна 🤗💯👍😎», «Hermosa mami😘»», «Блин ты в порядке», «Отличное платье Hot Shot», «Фантастический образ в этом сексуальном платье!», «Badgirl❤️», «Вау, очень круто 😍😍😍🌹🍾», «Хахаха, люблю это произведение искусства позади тебя!», «Захватывающая красота🌷🌷🌷», «Моя прекрасная Жасмин😍😍», «Сексуальная малышка😍🌷💎😘», «Королева 👑 😍», «OMG люблю это платье 😍🔥😍🔥», «боже красота», «Мягкая роза для великолепной женщины», « Большие дин-дон, колокольчики какие», - пишут пользователи.

Также загорелая красотка, которую довольно часто сравнивают с моделью Ким Кардашьян, порадовала эффектным фото, на котором позировала в новом образе. Модель старается показывать в профиле свои лучшие образы, чаще всего Гюль подчеркивает достоинства откровенными нарядами с акцентом на груди.

И этот раз не стал исключением, появившись на публике, Бахари удалось привлечь внимание к себе именно благодаря образу куклы Барби - розовое платье из нежной атласной ткани с вышивкой на высоком разрезе до бедра не оставило никого равнодушным. Свой наряд Гюль дополнила босоножками-шпильками с тонкими лентами из бус, клатчем с блестками, а также массивными серьгами с мерцающими камнями.

«Это очень горячо выглядит», «Ближневосточные горячие женщины,» «Эти сексуальные длинные ноги и самое горячее тело сводят с ума», «Так восхитительно, покоряет нарядом🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥».

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