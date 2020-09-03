Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала свою гордость на радость фанатов

На фото Гюль позировала в боди. Бахари снимала сама себя на телефон сверху, демонстрируя приличное декольте. Образ красотка дополнила ярким макияжем, а волосы решила оставить распущенными. Но больше всего привлекает внимание именно грудь, ведь и сама модель сделала на ней акцент. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли засыпать комплиментами красотку или поставить лайки. Все из-за того, что Бахари опубликовала кадр в сторис Инстаграм, но так и хочется сказать: "Размер на пять, горяча и опасна".

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На фото красотка позировала в полупрозрачном корсете с громадным декольте. Образ Гюль дополнила джинсами, которые подчеркнули пышные ягодицы. Волосы у девушки были распущены, пока она стояла на фоне длинного дивана и зеркал.

Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари показала стильный пляжный образ.

Поскольку Гюль является рекламным представителем трендовой одежды, она старается показывать себя именно в платьях, причем делая акцент именно на внушительной и объемной груди. Именно поэтому фото, на котором Гюль примерила черный купальник с множеством завязочек из тонкой ткани, весьма заинтриговало поклонников.

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