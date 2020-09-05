Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя в смелом образе

На фото Гюль стояла в черном топе с одним рукавом и рваных джинсах. Красавица позировала на фоне гаражных ворот, а волосы решила оставить распущенными. Бахари надела настолько узкий топ, что грудь прямо выпирала из него и даже можно немного увидеть лишнее. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Goddess", "Ты красивая и сексуальная или то, что мне в тебе нравится, что ты едва ли зайка", "Женщина, созданная мечтой", "Вау, хабибти, просто вау", "Да... нет слов", "Ты, конечно, выглядишь намного великолепнее, намного красивее, гораздо горячее и сексуальнее", "Привет, всегда красиво и очень красиво. Поздравляю, прекрасный хороший полдень", "Очень впечатляющий материал без сомнения", "Вы симпатичная иностранка", "Вы очень божественны и очень богаты".

Сообщалось, что известная модель Гюль Бахари показала себя на радость фанатов.

На фото Бахари позировала в платье с открытой спиной. Красотка стояла на парковке, развернувшись спиной к объективу камеры. Гюль без стыда показала пятую точку, которую оттопырила перед камерой.

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