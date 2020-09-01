Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, подразнила образом в розовом атласном платье

Девушка поделилась в социальной сети Инстаграм ярким фото, на котором позировала в стильном мини-платье с корсетом и восхитила фигурой. чаще всего Гюль примеряет платья, которые удачно подчеркивают ее пышные формы. Модели очень нравится, когда ее грудь едва ли не вываливается из декольте, поэтому она подбирает образы с довольно смелыми вырезами.

В этот раз тонкое мини-платье из атласной ткани розового цвета впечатлило поклонников. Дополненное тоненькими лямками и корсетом со шнуровкой спереди, платье выглядело очень эффектно. Особенно на фигуре Бахари.

Девушка распустила длинные локоны и нанесла на загорелое лицо идеальный макияж, превращающий ее лицо в кукольное. Розовые губы знаменитости выглядели весьма удачно в сочетании с тенями с блестками.

«Самая сладкая девочка», «Почему так романтично, здесь нельзя стыдиться», «Просто куколка классная», «Пожалуйста, добавьте еще несколько фото в этом платье 👗 👙❤️😍😘», «Вау, это очень чудесно», «очень сексуальная девушка, лучшая в мире», «красивое горячее платье 🔥», «Эти глаза ❤️😍🥰🌹», «Красиво ❤️❤️❤️❤️», «Красотка в розовом ... 🌹🌹🌹🌹», «Вы одна очень красивая женщина. Вот это да !!! Безумно красивая. Совершенно и чудесно сделано. Псалом 138: 14. 💖💖💖,» «Боже, просто романтика😍😍😍», «Девочка, никакого стыда», «Красиво ❤️❤️», - пишут пользователи.

Мы также писали, что очень часто модель появляется на светских мероприятиях в пикантных и смелых нарядах, удивляет фигурой и впечатляет сменами имиджа. Поскольку модель должна рекламировать одежду от известного бренда, она посещает рестораны исключительно в эффектных платьях с довольно смелыми декольте. Гюль любит подчеркивать размеры груди глубокими и едва ли приличными вырезами.

На одном из фото, которое представила модель в социальной сети Инстаграм, девушка поразила видом в коротком и тесном платье из блестящей ткани. Дело в том, что данный образ Бахари получился более чем провокационным, поскольку девушка перестаралась с декольте. Тесная ткань попросту соскользнула с форм модели и едва прикрыла ее формы.

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