Зірка перевершила сама себе

Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) посвітила своїми соковитими місцями на природі

Красуня з відмінною фігурою регулярно влаштовує спокусливі фотосесії, передає Politeka.net.

Модель і цього разу вирішила побалувати своїх відданих шанувальників.

Так, Сьєнега опублікувала серію яскравих знімків в купальнику. Зірка обтягнула тіло красивою тканиною. Зі сміливого декольте з плетінням виставилася пишні принади. Бюст виглядав просто заворожуюче.

Тонка талія, округлі стегна і накачані ніжки - також варті уваги. Фігура зірки, дійсно, бездоганна.

Модель позувала з порео, яким гралася, рухаючи його.

На одному з кадрів Кассандра показала неймовірний вид ззаду. Сідниці вражали своєю пружністю.

"Я відчула себе на подіумі, створеному самою природою! Ви коли-небудь були в Седоні?",- написала модель.

За сім годин пост зібрав майже 8000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що зірка - це яскравий і найкрасивіший метелик.

"Моя слабкість - це твої форми", - написав один із коментаторів.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьенега лежала на шезлонгу, розтягнувшись під променями сонця.

Зірка одягла крихітний ліфчик у вигляді двох трикутників тканини на крихітних бретельках. Клаптики обтягнули груди, ледь приховуючи під собою найінтимніші місця.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега вирішила знову порадувати фанатів і опублікувала спекотні кадри у своєму сторіз. Модель постала в мереживному червоному ліфчику на тонких бретельках. Бюст "розвалився" під тканиною.

Лямки обплели пишні груди, так що намилуватися її досконалостями неможливо.

Нагадаємо, що Кассандра Сьєнега пірнула в басейн в прозорому боді: "Мокра і гаряча".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега з "Playboy «зняла штани посеред вулиці, вид вражає:»суперзірка".

Також Politeka писала, що Кассандра Сьєнега скинула одяг, влаштувавши шоу для дорослих:»це на межі".