Американська фітнес-модель Ана Чері спокусила видами під душем
Зірка володіє неймовірною фігурою, якій багато хто заздрить, пише Politeka.net. Красуні гріх не похвалитися своїми досконалими об'ємами в Instagram.
Так, Ана Чері опублікувала, можна сказати, розпусне відео, в якому вона позувала в білому боді під цівками води. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Модель всіляко згиналася, демонструючи бездоганні вигини з усіх ракурсів. Мокре боді просвічувалося, тому можна було розглянути найінтимніші місця Чері.
Одяг був доповнений ланцюгами, що надавало образу якоїсь зухвалості. Як і чобітки зі зміїної шкіри.
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Мокра Ана засвітила не тільки свої груди, але і пружні сідниці. На одному з кадрів модель лежала на підлозі і трохи порухала п'ятою точкою.
За чотири години відео зібрало понад 100 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі по достоїнству оцінили настільки спекотне відео знаменитості. Деякі відзначали - зірка настільки палка і гаряча, що душ відмінно остудив її.
"Мокра і небезпечна", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Ана Чері позувала в синій мереживній білизні з прозорими частинами.
Волосся модель залишила розпущеним, вставши на коліна. Праворуч можна побачити блондинку, яка була в аналогічному вбранні. Зліва сиділа брюнетка, яка прикрила одне око і висунула язик.
Раніше повідомлялося, що Ана Чері влаштувалася зручно на чорному стільці, демонструючи свою фігуру і принади, які так і випирали з-під вузької тканини.
Волосся Чері залишила розпущеним, а сама спокусливо дивилася в об'єктив камери.
Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали коментарі.
Нагадавши, Ана Чері в одному купальнику ледве вмістила свою розкіш у вузьку тканину
А ще Politeka писала, що Незрівнянна Ана Чері покрутилася в міні-шортиках заради сміливого кадру
Також Politeka повідомляла, що Ана Чері безсоромно розстебнула ліфчик, вразивши своїми пагорбами