Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась роскошной фигурой в спортивном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Чери позирует в тесном спортивном наряде, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе. При том знаменитость эффектно крутиться на камеру, меняя при этом наряды «как перчатки».

«Фантастика», «вау, крошка. У тебя роскошное тело», «выглядишь просто невероятно», «огонь», «так красиво», «умопомрачительно выглядишь», «очень мило», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, американская фитнес-модель Ана Чери примерила трендовый спортивный костюм на занятиях.

Спортсменка все чаще показывает, как развлекается дома, проводит время на природе и демонстрирует стильные пляжные наряды. Причем незабывает Ана про тренировки. В этот раз на фан-аккаунте появилось фото Чери, сделанные после занятий.

Эффектная фитнес-модель примерила стильный костюм - тесный топ с вырезом-сердечком на груди и темно-изумрудные шорты, которые приспустила с живота, чтобы показать результат своих трудов.

Не смотря на то, что модель далека от параметров 90-60-90, девушка чувствует себя комфортно и не собирается худеть. Наоборот, Чери призывает питаться правильно и научиться слышать свой организм.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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