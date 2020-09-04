Американская фитнес-модель Ана Чери соблазнила видами под душем

Звезда обладает невероятной фигурой, которой многие завидуют, пишет Politeka.net. Красотке грех не похвастаться своими совершенными объемами в Инстаграм.

Так, Ана Чери опубликовала, можно сказать, развратное видео, в котором она позировала в белом боди под струйками воды. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Модель всячески изгибалась, демонстрируя безупречные изгибы со всех ракурсов. Мокрое боди просвечивалось, поэтому можно было рассмотреть самые интимные места Чери.

Одежда была дополнена цепями, что придавало образу некой дерзости. Как и сапожки из змеиной кожи.

Мокрая Ана засветила не только свою грудь, но и упругие ягодицы. На одном из кадров модель лежала на полу и немного подвигала пятой точкой.

За четыре часа видео собрало более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети по достоинству оценили столь жаркое видео знаменитости. Некоторые отмечали - звезда настолько пылкая и горячая, что душ отлично остудил ее.

"Мокрая и опасная", - написал один из поклонников.

Напомним, Ана Чери позировала в синем кружевном белье с прозрачными частями.

Волосы модель оставила распущенными, встав на коленки. Справа можно увидеть блондинку, которая была в аналогичном наряде. Слева сидела брюнетка, которая прикрыла один глаз и высунула язык.

Ранее сообщалось, что Ана Чери устроилась удобно на черном стуле, демонстрируя свою фигуру и прелести, которые так и выпирали из-под узкой ткани.

Волосы Чери оставила распущенными, а сама соблазнительно смотрела в объектив камеры.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали комментарии.

Напомним, Ана Чери в одном купальнике еле вместила свою роскошь в узкую ткань

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