Відома модель Сьюзі Кортес, що отримала титул "Міс Бум-Бум" за свої сідниці, постала в спокусливому бікіні
Зірка без жодних утисків завжди ділиться спекотними знімками на своєму сайті, пише Politeka.net. Деякі фото модель дозволяє собі публікувати в Instagram.
Так, красуня опублікувала нове спекотне фото в бікіні з яскраво-блакитних паєток. Тонкі лямки жовтого кольору обрамляли клаптики тканини і тягнулися до потилиці.
Модель позувала в крихітних джинсових шортиках, які розчахнула.
Зірка позувала в кріслі, задерши ногу.
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Від фігури моделі неможливо відірватися: великі груди, тонка талія і накачані ніжки.
Волосся моделі було розпущеним, вони лягли рівною смугою з боків. Зірка зробила макіяж з акцентом на очі.
Вид знаменитості вийшов не тільки гарячим, але й дуже загадковим.
"Сексі", - підписала фото Кортес.
За вісім годин пост зібрав майже 14 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі були в захваті від такого цікавого образу і написали моделі багато компліментів.
"Так хочеться поцілувати тебе", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Сьюзі Кортес постала в білому купальнику, який був настільки відвертим, що навряд чи прикривав принади.
Кортес опустилася на коліна, зануривши ноги в пісок. Вона трохи відкинулася назад.
Білий купальний наряд відкривав види на пишні груди і пружні сідниці.
Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес з'явилася у відео, натягнувши на груди білий топік. Довжина верхнього одягу дозволила розглянути тонку талію і сталевий прес знаменитості.
Модель була на підлозі, рухаючи своєю пружною п'ятою точкою. Сьюзі показувала тверк в крихітних чорних шортах.
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