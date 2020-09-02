Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя в неожиданном ракурсе на радость фанатов

На фото Сьюзи позировала в миниатюрных шортиках и топе с расцветкой флага. Девушка дополнила образ стильными очками, пока выгиналась у стеклянного борта. Красотка прямо припечаталась сочными "булочками" к прозрачному стеклу, радуя видом аппетитного тела. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Что же происходит с твоей грудью?", "Hermosa bellesa", "Да благословит Бог Америку", "Mamasota!! Привет из Мехико", "Ты слишком богатая,. Сьюзи", "Моя любовь", "Прекрасная", "Прекрасная-прекрасная и шикарная", "Очень красивый топ", "Насколько ты богатая, мамочка", "Слишком много красоты для одного человека", "Мисс Америка", "Как же ты прекрасна, люблю, как ты шикарно выглядишь".

Ранее мы сообщали, что известная модель Сьюзи Кортес привлекла внимание даже своих непреданных фанатов.

Модель легла у окна в крохотном купальнике, натянувшимся на ее совершенном теле.

Желто-черная лямка натянулась на спине и будто впилась в нее.

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