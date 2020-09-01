Модель Сьюзи Кортез, которая обладает самыми красивыми ягодицами в мире, нарядилась в непристойный наряд и похвасталась формами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Привет, мои крошки…», - говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Сьюзи Кортез позирует полусидя в прозрачном боди и латексных ботинках, эффектно расставив при этом ноги. Красотка дополнила образ «заячьей» маской, эффектно поглядывая в кадр.

«Ммм, латекс», «фантастика», «бомбезный наряд», «идеальная красотка», «как горяча малышка», «очень красиво получилась на этом снимке», «королева», «ты лучшая в мире», «обожаю тебя! Ты сделала мой день», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что с каждым новым снимком поклонники убеждаются: звезда наверняка совершенно не боится предстать в откровенных нарядах перед многочисленными пользователями сети. Так вышло и с очередным горячим кадром. На этот раз звезда показала фолловерам, как нужно расслабляться по-настоящему: она лежит на белом песке, выставив свои знаменитые формы на всеобщее обозрение, вымазав их в песке. Собственно, видно на снимке только пышную пятую точку Сьюзи, облаченную в яркое бикини.

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