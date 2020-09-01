Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум" за свои ягодицы, привлекла внимание даже своих непреданных фанатов
Звезда опубликовала новые горячие фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. На кадрах она демонстрировала не только свои изгибы, но и, естественно, свою главную гордость - упругие ягодицы.
Модель легла у окна в крохотном купальнике, натянувшимся на ее совершенном теле.
Желто-черная лямка натянулась на спине и будто впилась в нее, а крохотные плавки розового цвета "потерялись" между ягодицами.
Звезда лежала на одном боку, повернувшись к камере спиной. Волосы рассыпались по спине и упали на "лежак". В общем, поза то, что надо.
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За шесть часов пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев.
Немного ранее Сьюзи опубликовала кадр в другом купальнике. Откровенный пляжный наряд имел пикантные вырезы, а звезда выставила назад упругие ягодицы, чтоб поклонники могли насладиться видами.
За 11 часов пост собрал почти 50 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети положительно оценили жаркое фото и попросили звезду почаще выкладывать подобные фото.
Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес двигала пятой точкой под музыку, приседая и завораживая собой. При этом звезда решила не показывать своего лица.
Стоит отметить, что свои жаркие танцы модель выполняла в коротеньком топе, оголившем ее спинку с татуировкой и тонкую талию.
Напомним также, что Сьюзи Кортес предстала в крохотных джинсовых шортиках, которые едва прикрывают ее ягодицы и в знаменитой футболке клуба Барселона.
Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц устроила горячий тверк крупным планом: "Вот это талант!"
Также Politeka сообщала, что горячая хозяйка самых красивых ягодиц выставила свою гордость посреди улицы.