Звезда, как всегда, просто шикарно выглядит

Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум" за свои ягодицы, привлекла внимание даже своих непреданных фанатов

Звезда опубликовала новые горячие фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. На кадрах она демонстрировала не только свои изгибы, но и, естественно, свою главную гордость - упругие ягодицы.

Модель легла у окна в крохотном купальнике, натянувшимся на ее совершенном теле.

Желто-черная лямка натянулась на спине и будто впилась в нее, а крохотные плавки розового цвета "потерялись" между ягодицами.

Звезда лежала на одном боку, повернувшись к камере спиной. Волосы рассыпались по спине и упали на "лежак". В общем, поза то, что надо.

За шесть часов пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев.

Немного ранее Сьюзи опубликовала кадр в другом купальнике. Откровенный пляжный наряд имел пикантные вырезы, а звезда выставила назад упругие ягодицы, чтоб поклонники могли насладиться видами.

За 11 часов пост собрал почти 50 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети положительно оценили жаркое фото и попросили звезду почаще выкладывать подобные фото.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес двигала пятой точкой под музыку, приседая и завораживая собой. При этом звезда решила не показывать своего лица.

Стоит отметить, что свои жаркие танцы модель выполняла в коротеньком топе, оголившем ее спинку с татуировкой и тонкую талию.

Напомним также, что Сьюзи Кортес предстала в крохотных джинсовых шортиках, которые едва прикрывают ее ягодицы и в знаменитой футболке клуба Барселона.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц устроила горячий тверк крупным планом: "Вот это талант!"

Также Politeka сообщала, что горячая хозяйка самых красивых ягодиц выставила свою гордость посреди улицы.