Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, заворожила апетитними формами в сміливому вбранні

Зірка не так давно зробила собі нову операцію зі збільшення грудей до шостого розміру, пише Politeka.net. Тепер красуня вибирає вбрання спекотніше.

Цього разу модель постала в одній з груп в чорному топі без білизни. Тканина вбрання тягнулася до горла, однак при цьому топ нижче складався з бретелей, що оголюють найпікантніші частини тіла.

Тонкі смужки обвили струнку фігуру, трохи оголивши великі груди.

Шостий розмір красуні випирав і, здавалося, збирався вислизнути з настільки сміливого вбрання.

Також модель одягла маленькі шорти, що підкреслили і її стегна.

На фото Омович скинула з себе жакет, поставши у всій красі.

Волосся красуні майорів морський вітер.

За півгодини фото зібрали майже 700 лайків і багато коментарів.

"А куди одягнути цей топ?) ", "Обожнюю ваші наряди", "Ти просто вогонь", "Шикарно, як завжди", "Ну, щас почнеться", " Хочу!!!!", "Не перестаю захоплюватися", "Яку функцію несуть ці кілька шнурочків?", "Це просто дика любов", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Омович позувала в міні-сукні, бретельки якого вона вирішила спустити. Зірка вигнулася перед камерою, демонструючи пишні груди, які ледве вмістилися в декольте. Як можна помітити, тіло моделі було вологим, якщо не сказати - мокрим.

Раніше повідомлялося, що Олена Омович одягла світлі джинси з дірками і «невидимий» топ, який виявився занадто тісним для її неосяжних грудей. Дівчина позувала сидячи, вип'ятивши свою "п'яту точку".

Нагадаємо, що Омович в прозорій білизні побешкетувала на ліжку і змусила червоніти: "краще тіло всіх часів".

Як повідомляла Politeka, Омович виставила свої "кульки" напоказ у пікантній білизні:»Кайф просто".

Також Politeka писала, що Омович блиснула нереальними обсягами в сукні без білизни: таку не забути.