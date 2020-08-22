Модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, похвасталась своими формами в откровенном наряде

Как сообщает Politeka.net, красотка выложила на своей странице в "Инстаграм" новые фото, для которых позировала в полупрозрачном кружевном боди. Она опустилась на колени в постели и показала свои прелести во всей красе. Нижнее белье подчеркнуло стройную талию модели и сделало сильный акцент на ее груди.

Так на одном из фото Алена Омович приоткрыла рот, изобразив сильное удивление. Для большего драматизма она приложила ладонь к скуле. На другом снимке красотка наклонилась к камере с томным взглядом, проводя двумя пальчиками по щеке. Вдобавок, украинская кардашьян раздвинула ноги, сделав кадры еще пикантнее.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид Алены Омович и засыпали ее приятными отзывами в комментариях:

"Так прекрасна"; "Как всегда красотка 😍"; "Супер, вы прекрасны !!!"; "Номер 3 - круто✌️😍😍😍 даже как то естественно выглядит 🌸"; "Когда ты так одеваешся все смотрят на тебя, а не на часы!!!😍😍"; "Удивительная женщина"; "Лучшее тело всех времен".

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