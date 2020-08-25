Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, блеснула грудью в декольте

Соблазнительная звезда показала все свои достоинства в легком платье с декольте, сообщает Politeka.net. Модель предстала в длинном наряде, который обтянул ее совершенную фигуру.

Большая грудь выпирала из декольте, а самые интимные места проглядывались под тканью. Платье на средних лямках вытянулось, при этом подчеркнув тончайшую талию.

Бедра также смотрелись идеально под легкой тканью. Звезда завершила образ стильными очками и белыми кроссовками.

Модель сделала селфи в лифте.

В таком виде звезда отправилась в одно из заведений. Ее сфотографировали с сумочкой и уже распущенными волосами, когда она выходила из авто.

Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности. Скорее всего, звезда получила массу приятных комментариев в личной переписке.

Напомним, Алена Омович разместила в сториз кадр в откровенном топике. Звезда делала селфи в зеркало, представ в розовом топике, под которым не было белья.

Большие прелести запрятались под тканью, засветив самое интимное. Пикантности прибавляло то, что топ был завязан между грудями игривым узелком.

Ранее мы писали, что Алена Омович позировала в тесном купальнике, который эффектно подчеркивает роскошные прелести знаменитости. Дополняла их красотка эффектной прической и очками. Модель никак не подписала их, однако ее поклонники пришли в настоящий восторг от увиденного.

«Боже, куколка», «приз не нужен, хочу лишь сфотографироваться с тобой», - написали поклонники.

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