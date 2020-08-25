Известная украинская модель Алена Омович впечатлила фигурой в белье на фото без фильтров

Красотка, известная в сети как «украинская Кардашьян», поделилась новым снимком в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

На фото Омович томно позирует на кровати в весьма нескромном образе. Из одежды на модели только черное боди из тонкого кружева, которое полностью просвечивается. Наряд с глубоким вырезом на груди не оставляет простора для воображения, демонстрируя всю красоту фигуры Омович и особенно ярко подчеркивая ее пышный бюст шестого размера.

«Скажите без фильтров фото лучше? Или все-таки с цветокором поярче будет?», - поинтересовался модель у своих поклонников.

Подписчики тут же отреагировали на ее новый пост.

«Хоть без фильтра, хоть с фильтром, хоть в одежде, хоть без, хоть мешок одень все равно ОООООЧЕНЬ КРАСИВАЯ!», «Аленка, кайф просто», «Яркий человек будет Ярким не взирая на фильтры!!! Ты шикарнейшая и вообще бомба граната!», «2 шарика», «Вау так потрясающе», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Омович впечатлила формами в откровенном наряде на борту яхты. Так, модель поделилась архивными фотографиями, на которых она томно позирует на борту яхты в платье-рубашке ярко-красного цвета. Короткий наряд в обтяжку с расстегнутыми на груди шестого размера пуговицами идеально подчеркивает каждый изгиб красотки.

Омович старательно позирует на камеру, поправляя волосы, которые так и развеваются на ветру.

Напомним, украинская Кардашьян блеснула нереальными объемами в платье без белья.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян в красном мини расстегнула пуговицы, поманив шестым размером.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян с бюстом шестого размера натянула неприличный топ.