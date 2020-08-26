Украинская модель Алена Омович, которую называют копией Ким Кардашьян, сверкнула своими невероятными формами в топе телесного цвета

Как передает Politeka.net, серию ярких снимков звезда опубликовала у себя в Инстаграм. Красотка была одета в светлые джинсы с дырками и «невидимый» топ, который оказался слишком тесным для ее необъятной груди. Девушка позировала сидя, выпятив свою «пятую точку». Также Омович повернулась лицом к камере, показав свою бюст во всей красе. Стоит отметить, что в этом топе ее формы выглядели впечатляюще.

«Каждая серия фото, как мини фильм», - подписала фото звезда.

За час ее фото оценили почти 8 тысяч человек. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Расскажи, как делаешь такую идеальную причёску», «Ой, у вас джинсы кажется порвались!», «Какие живые фотографии», «Первый человек в жизни которого я вижу, которому ну просто идеально с зализанными волосами», «прям вау, красотка, мотивируешь», «Фотки как у американских блогеров. Думаю такой стиль прям», «Так везде красотка», «Сложно выбрать, когда на всех фото Вы - настоящая королева красоты», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алена Омович засветила свою главную гордость, прикрыв прозрачной тканью.

Напомним, что Омович в прозрачном белье пошалила на кровати и заставила краснеть: "Лучшее тело всех времен".

Как сообщала Politeka, Омович выставила свои «шарики» напоказ в пикантном белье: «Кайф просто».

Также Politeka писала, что Омович блеснула нереальными объемами в платье без белья: такую не забыть.