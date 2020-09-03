Відома українська актриса Віра Кекелія, зірка "Квартал 95", показала себе в незвичайному образі

На фото Віра позувала у весільній сукні, а в руках тримала келих з напоєм. Волосся у красуні були елегантно укладені, а образ зірка доповнила яскравим макіяжем. Кекелія сиділа на краю стільця і посміхалася, демонструючи себе. Як можна помітити, дівчина не одягала білизну. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки. Віра опублікувала знімок в сторіс Instagram і там таких функцій немає, але так і хочеться сказати: "Божественна, просто захват!".

Повідомлялося, що вокалістка студії "Квартал 95" Віра Кекелія похвалилася новим проектом з чарівним партнером.

Артистка опублікувала спільне фото в соціальній мережі "Instagram". За словами Віри Кекелії, вона буде вести шоу" життя відомих людей " і вже встигла познайомитися з колегою.

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На фото Віра позує в легкій сукні, а в руках тримає брязкальце. Красуня посміхалася на камеру, а перед нею можна побачити коляску з малюком. Кекелія не ховала обличчя хлопчика, хоча частково його не було видно за ручкою коляски.

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