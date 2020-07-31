Певица из студии "Квартал 95" Вера Кекеля удивила смелым образом в откровенном костюме

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала новое фото на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Красотка примерила образ модного испанского тореадора, о чем рассказала в описании. Она нарядилась в черное боди, которое выгодно подчеркнуло бюст певицы и обнажило упругие бедра. Кроме того, Вера надела сине-красный жакет со множеством серебристых нитей, струящихся по рукам. Образ довершила пышная укладка и яркий макияж.

Пользователи социальной сети по достоинству оценили откровенный образ Кекелии и оставили множество восторженных комментариев:

"Мой любимый образ! Веруся, это хана 🖤🖤"; "Какой кайф!!!"; "супер😍🔥👍"; "Какая бомба 💣"; "Шикардос👍"; "Слава Богу, стали «оголяться» те девушки, которым есть, что показать... а не только бодипозитивные барышни"; "Красотка! Ждём потрясающего вокала на «Танцы со заездами»!"; "Вы очень талантливы! У Вас сумасшедшей красоты Голос!!! Удачи Вам и фарта!"; "Шикарно! Можно только мечтать, чтобы так преображаться со стилистами и дизайнерами"; "Ооо этот шикарный жакет ❤️ты прекрасна🌞👌🏻👍🏻😁😘😘😘"; "Вера, этот образ Вам так идёт!".

Стоит отметить, что всего несколько месяцев назад Вера Кекелия родила первенца. Но теперь она восстановила форму и уже вернулась к работе.

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