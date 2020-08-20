Вокалистка студии "Квартал 95" Вера Кекелия порадовала ярким образом в необычном платье

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала на своей странице в "Инстаграм" новое фото, которое было сделано на крыше. Звезда нарядилась в волнистое платье из желтой полупрозрачной ткани. Сразу привлекают внимание рукава одежды, которые будто вздулись - они напоминают ракушки или дольки лимона. Длинный подол платья просвечивается на солнце, благодаря чему можно легко рассмотреть стройные ножки Веры.

Вероятно, в таком виде артистка "Квартала 95" выступала, что-то рекламировала или записывала клип. На заднем плане можно заметить музыканта, который сидит за белым роялем. С крышы открывается прекрасный Киев, что Вера Кекелия отметила в описании - она считает его украинским Лос-Анджелесом: "Какие все-таки мы имеем пейзажи".

Пользователи социальной сети оценили внешний вид красотки и засыпали ее приятными словами в комментариях:

"Какая же вы прекрасная!"; "Невероятная"; "Потрясающая Вера ❤️❤️❤️❤️"; "Шикардос"; "Непревзойденная".

Ранее Вера покрасовалась в образе тореадора: она нарядилась в черное боди, которое выгодно подчеркнуло бюст певицы и обнажило упругие бедра. Вдобавок, артистка надела сине-красный жакет с серебристыми нитями на рукавах.

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