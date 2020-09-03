Учасниця популярного шоу «Танці з зірками» Санта Дімопулос похвалилася розкішною фігурою після схуднення на пікантних кадрах

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

На кадрах" до " Дімопулос відображена після пологів у вазі близько 73 кілограмів. Співачка позує в чорному комплекті спортивної білизни.

На знімках "після" співачка позує через сім місяців в такій же білизні і топлес, демонструючи підтягнуте тіло.

Дімопулос також розповіла, як їй вдалося досягти такого результату.

"Не думала, що коли-небудь виставлю це 🙈 😂 До близько 73 кг / після 59 кг 🙂 На фото різниця в 7 місяців). Правильне харчування (каші, салати, овочі, яйця, риба), спорт 5 разів на тиждень, процедури по тілу (масаж, розтирання щіткою, лазня, обгортання, апаратний масаж), вакуум щоб прибрати живіт і зміцнити внутрішні м'язи», - написала артистка.

У мережі захоплюються результатом Санти, відзначаючи, що вона і до виглядала чудово.

"Санта, ви в будь-якому випадку і вазі красуня", "ви і "до" гарненька 👍 🏼 красива дівчина в будь-якій вазі красива", "крута", "Ви Моя мотивація", - пишуть в коментарях.

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