Новая конкурсантка популярного украинского шоу «Танці з зірками» Санта Димопулос поделилась страстными совместными фото со своим партнером

Как сообщает Politeka.net, певица порадовала поклонников новыми снимками на своей странице в Инстаграм.

На фото Санта позирует со своим партнером по шоу, вице-чемпионом Украины и мира по латиноамериканским танцам Максимом Леоновым. Пара заснята во время страстного танца, поэтому Димопулос всем телом прижимается к партнеру, а тот крепко держит ее за талию.

Певица позирует в ярком красном платье с асимметричной юбкой, которая позволяет ей продемонстрировать идеальные стройные ноги.

«Это будет невероятно», - подписала кадры звезда, напомнив поклонникам, что до начала нового сезона «Танці з зірками» осталось пять дней.

Ее фанаты тут же отреагировали на публикацию.

«С нетерпением жду. Вы мой фаворит!», «Верим в тебя расплавь паркет», «Звезда», «Жарко», «Какие икры - прекрасный рельеф», «Это уже выглядит " неймовiрно"!», «Ну вот. . А ты говоришь лишний вес. Несколько таких па и будешь как кукла», - пишут люди.

Отметим, что в прошлом сезоне «Танці з зірками» Максим Леонов был партнером по шоу Елены Кравец из «Квартал 95». Пара достаточно долго продержалась в проекте.

Напомним, новая звезда "Танців з зірками" Санта Димопулос покорила формами в экстремальном декольте.

Как сообщала Politeka, горячая Санта Димопулос страстно прижалась к экс-партнеру Кравец из «Квартал 95»: «Красивая пара».

Также Politeka писала, что красотку Санту Димопулос из "ВИА Гры" больно укололи за фото с подросшей дочкой: "Жаль, не красавица".