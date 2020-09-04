Відома модель Ірина Шейк з'явилася на вулиці в несподіваному образі 

Модель здатна епатувати публіку, що неодноразово вже доводила, пише Politeka.net. Так, красуня деякий час тому з'явилася на вулиці в наряді, який розбурхав мережу. 

Ірина була в чорній толстовці, яка прикрила сідниці. Також зірка одягла крихітні шорти, що нагадують трусики. На одному з кадрів модель підняла толстовку, щоб краще показати такий сміливий вибір. 

Завершили образ зірки довгі чобітки.

Фото папараці тут же розлетілися по мережі. 

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"А навіщо приховувати, коли є що показувати😁Ірина Шейк гуляє в Нью-Йорку🔥 💥", - написали автори поста в одній з груп. 

За дві години публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів. 

"Село з дівчини не поділося нікуди 😅хоча красуня", " Конда є що показати, і зі смаком все в порядку, чому б і ні💥", " дійсно, заздріть мовчки))))", " Які ноги😍Прекрасна Ірі💎", "Думала і правда в трусах😂", "Головне ніжки в теплі, а попку провітрювати треба😉", "Шикарна Ірина🔥🔥", "Моя красуня 😍", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, у фан-групі розмістили архівне фото Ірини Шейк, де вона позує з білим кольором. 

Модель робила селфі, піднісши камеру ближче до обличчя. Пасма хвилястого волосся прикрили око знаменитості. 

"Ірина Шейк вирішила змінити імідж і не прогадала", - вважають автори поста.

Раніше ми писали, що Ірина позувала в чорній сорочці, яку не тільки розстебнула, але і приспустила на одному плечі. Красуня показувала свою нову сміливу білизну: чорно-біле і в мереживах. Шейк спокусливо вигнулася.

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