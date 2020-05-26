Супермодель российского происхождения Ирина Шейк опубликовала горячее фото в зеленом платье

Модель лежала на пушистом коврике, передает Politeka.net. Звезда раскинулась, засветив пышную грудь в глубоком декольте наряда.

Формы едва не выпрыгивали из платья. А маленькая цепочка дополнила образ и привлекла еще больше внимание к вырезу.

В общем, пышная грудь и тонкая талия - смотрелись на фото просто нереальными.

Модель смотрела в камеру, при этом кажется, что она совсем без макияжа, что не портит фото, а наоборот прибавляет важности.

За час пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали массу комплиментов супермодели. Люди были поражены ее натуральной красотой, а также признавались, что ей очень идет этот наряд.

"Любить и восхищаться", - написал один из комментаторов.

Примечательно, что на звезду подписаны 13,5 миллионов пользователей сети, которые регулярно пишут комментарии и ставят лайки своему кумиру.

Напомним, Ирина Шейк надела короткие шорты и толстовку с капюшоном. Модель сидела рядом с огромной игрушкой медведя во весь рост.

Девушка облокотилась на него, выставив вперед свои стройные ножки.

Напомним также, что Ирина Шейк позировала совершенно голая, прижавшись к обнаженному мужчине.

Звезда прикрыла своим лицом голову модели. Кадр получился настолько жарким, что нельзя оставить без внимания.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк опубликовала фото, позируя возле зеркала. Стоит отметить, что выглядит красотка и сегодня восхитительно. Она была одета в одни трусики, а сверху надела свитер.

К сожалению, поклонники не смогли открыто высказаться об увиденным, из-за того, что фото появилось в Сториз.

Напомним, что Ирина Шейк нашла неожиданную замену Куперу, фото с красавчиком облетели сеть: "Оказался известным...".

Как сообщала Politeka, Ирина Шейк ошарашила снимком в постели с Путиным, сеть кипит: Брэдли Купер будет в ауте.

Также Politeka писала, что Ирина Шейк показала, как выглядела 20 лет назад: "Эх, были времена".