Известная модель Ирина Шейк появилась на улице в неожиданном образе

Модель способна эпатировать публику, что неоднократно уже доказывала, пишет Politeka.net. Так, красотка некоторое время назад появилась на улице в наряде, который взбудоражил сеть.

Ирина была в черной толстовке, которая прикрыла ягодицы. Также звезда надела крохотные шорты, напоминающие трусики. На одном из кадров модель приподняла толстовку, чтобы лучше показать столь смелый выбор.

Завершили образ звезды длинные сапожки.

Фото папарацци тут же разлетелись по сети.

"А зачем скрывать, когда есть что показывать😁Ирина Шейк гуляет в Нью-Йорке🔥💥", - написали авторы поста в одной из групп.

За два часа публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев.

"Село из девушки не делось никуда 😅хотя красотка", "Конда есть что показать, и со вкусом все в порядке, почему бы и нет💥", "Действительно, завидуйте молча))))", " Какие ноги😍Прекрасная Ири💎", "Думала и правда в трусах😂", "Главное ножки в тепле, а попку проветривать надо😉", "Шикарная Ирина🔥🔥", "Моя красотка 😍", - написали пользователи сети.

Напомним, в фан-группе разместили архивное фото Ирины Шейк, где она позирует с белым цветом.

Модель делала селфи, поднеся камеру поближе к лицу. Пряди волнистых волос прикрыли глаз знаменитости.

"Ирина Шейк решила сменить имидж и не прогадала 😍", - считают авторы поста.

Ранее мы писали, что Ирина позировала в черной рубашке, которую не только расстегнула, но и приспустила на одном плече. Красотка показывала свое новое смелое белье: черно-белое и в кружевах. Шейк соблазнительно выгнулась.

Напомним, роскошная Ирина Шейк расставила ножки в черных ботфортах

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