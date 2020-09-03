Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала жаркий танець 

На кадрах Катерина позувала в чоботях і панчохах. Образ красуня доповнила міні-шортами і топами. Нікітіна перебувала в спортзалі з жердинами і почала танцювати під відому пісню. Ефектні рухи нікого не залишили байдужими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хотіла щось розумне написати, про сором і тд. Про те, що я раніше дуже соромилася подібне виставляти... переживала що будуть говорити про мене "Стриптизерка" і тд..

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Проте...

Слава Богу я виросла з цих думок!

Ось правда виросла!

+ це моє хобі!

Я кайфую від цих занять!!!

З вами ж, я максимально відкрита! Тому і ділюся тим, що раніше для мене було дуже потаємно!",- написала Катерина.

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#exoticpole 🔥🔥🔥 Thanks @nelie__eilen 💋 _________________________ Хотела что-то умное написать, про стеснение и тд. Про то, что я раньше очень стеснялась подобное выставлять... переживала что будут говорить обо мне «стриптизерша» и тд.. Но... Слава Богу я выросла из этих мыслей! Вот правда выросла! + это мое хобби! Я кайфую от этих занятий!!! С вами же, я максимально открыта! По этому и делюсь тем, что раньше для меня было очень сокровенно! PS. Exot pole dance НЕ СТРИПТИЗ!!! Это АБСОЛЮТНО ДВА РАЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯ! То, что и там и там есть шест -ничего не значит! __________________________ Всех обняла, подняла и покружила! СИЯЙТЕ, мои хорошие) ____________________________ #танцы #пилон #экзотика #жіночийквартал #любовь #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #екатеринаникитина #нікітінакатерина Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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Фанати подивилися ролик більше 2 тисяч разів і написали коментарі:

"Ух, комусь пощастило"," сподобалося прям", " Просто супер. Одружуся!) ", "Я так скоро розорюся на покупці брому", " Катюха, ну ти просто гармата...", "Головне красива і професійна гімнастика + хореографією".

Повідомлялося, що актриса студії «Квартал 95» Катерина Нікітіна похвалилася розкішною фігурою під час нового пікантного танцю.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Нікітіна позує в пікантному вбранні, демонструючи розкішну фігуру в одній білизні. Красуня виконує запальний танець на камеру, ефектно зігнувшись біля жердини.

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