Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала жаркий танець

На кадрах Катерина позувала в чоботях і панчохах. Образ красуня доповнила міні-шортами і топами. Нікітіна перебувала в спортзалі з жердинами і почала танцювати під відому пісню. Ефектні рухи нікого не залишили байдужими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хотіла щось розумне написати, про сором і тд. Про те, що я раніше дуже соромилася подібне виставляти... переживала що будуть говорити про мене "Стриптизерка" і тд..

Проте...

Слава Богу я виросла з цих думок!

Ось правда виросла!

+ це моє хобі!

Я кайфую від цих занять!!!

З вами ж, я максимально відкрита! Тому і ділюся тим, що раніше для мене було дуже потаємно!",- написала Катерина.

Фанати подивилися ролик більше 2 тисяч разів і написали коментарі:

"Ух, комусь пощастило"," сподобалося прям", " Просто супер. Одружуся!) ", "Я так скоро розорюся на покупці брому", " Катюха, ну ти просто гармата...", "Головне красива і професійна гімнастика + хореографією".

Повідомлялося, що актриса студії «Квартал 95» Катерина Нікітіна похвалилася розкішною фігурою під час нового пікантного танцю.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Нікітіна позує в пікантному вбранні, демонструючи розкішну фігуру в одній білизні. Красуня виконує запальний танець на камеру, ефектно зігнувшись біля жердини.

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