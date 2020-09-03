Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала жаркий танець
На кадрах Катерина позувала в чоботях і панчохах. Образ красуня доповнила міні-шортами і топами. Нікітіна перебувала в спортзалі з жердинами і почала танцювати під відому пісню. Ефектні рухи нікого не залишили байдужими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Хотіла щось розумне написати, про сором і тд. Про те, що я раніше дуже соромилася подібне виставляти... переживала що будуть говорити про мене "Стриптизерка" і тд..
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Проте...
Слава Богу я виросла з цих думок!
Ось правда виросла!
+ це моє хобі!
Я кайфую від цих занять!!!
З вами ж, я максимально відкрита! Тому і ділюся тим, що раніше для мене було дуже потаємно!",- написала Катерина.
Фанати подивилися ролик більше 2 тисяч разів і написали коментарі:
"Ух, комусь пощастило"," сподобалося прям", " Просто супер. Одружуся!) ", "Я так скоро розорюся на покупці брому", " Катюха, ну ти просто гармата...", "Головне красива і професійна гімнастика + хореографією".
Повідомлялося, що актриса студії «Квартал 95» Катерина Нікітіна похвалилася розкішною фігурою під час нового пікантного танцю.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Нікітіна позує в пікантному вбранні, демонструючи розкішну фігуру в одній білизні. Красуня виконує запальний танець на камеру, ефектно зігнувшись біля жердини.
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