Відома модель Альона Омович, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе і задала важливе питання

На фото Омович позувала в топі з зав'язками на мотузочках. Образ красуня доповнила короткою спідницею. Олена показувала своє обличчя, демонструючи свіжий макіяж. Також можна побачити величезну зону декольте, яка звертає сильно на себе увагу. На другому знімку вже Омович себе демонструє по ноги. Модель без сорому показує бюст, поки її спідниця була в складках. На вулиці було прохолодно, тому красуня доповнила пледом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Гарний мейк?"- підписала перше фото дівчина.

"Сьогодні дуже холодно", - написала під другим знімком Олена.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки. Все через те, що Омович вирішила залишити кадри в сторіс Instagram.

Повідомлялося, що відома модель Олена Омович показала себе після басейну.

На фото Омович позує в міні-сукні, бретельки якого вона вирішила спустити.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"У мене так само частенько на зв'язку з космосом", "потрібен хлопець", " Таке відчуття, ніби груди не справжня?", "Нереальна", " ця дама ангел"

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