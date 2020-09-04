Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе на відпочинку

На фото Кім позує в купальнику в чорний горошок. Зірка здалася перед дзеркалом і знімала себе на телефон. Волосся у моделі були розпущені, а сама вона демонструвала ідеальну фігуру. На другому фото зірка вже стояла на тлі океану і пальм. Красуня була в тапочках, а образ доповнила ще й окулярами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не писали під публікацією і не ставили лайки. Все через те, що красуня викинула кадр в сторіс Instagram, де таких інструментів немає.

Повідомлялося, що відома модель Кім Лі показала, як проводить останні спекотні дні.

На фото Кім позувала в білій футболці з принтом, де на грудях намальовані два смайлика, а під ними напис. Образ дівчина доповнила коротенькими шортиками, а сама стояла біля дерева і посміхалася.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Кім єдина в своєму роді", "чорт, Лінда", "вона така ж лиходійка, як я".

Повідомлялося, що відома модель Кім Лі показала себе і розповіла про досягнення цілей.

На фото красуня позує в блискучій сукні з величезним декольте. Кім без сорому демонструвала свої пишні груди і ніжки, які визирали з-під вбрання.

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