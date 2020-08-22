Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя, выразив готовность

На фото Ким позировала в леопардовом боди, которое подчеркнуло ее аппетитный орешек и обтянул грудь. Девушка сидела на краю, а волосы решила собрать в хвост. Модель закрыла глаза от удовольствия, демонстрируя свои идеальные изгибы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Дорогая вселенная, я готова", - подписала фото Ким.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Такая красотка", "Я готов за тебя", "Эти губы", "Завораживающе", "Hermosa", "Выглядишь совершенно потрясающе", "Еще одна сексуальная поза", "Бог с ним", "Не думайте, что вселенная готова для вас", "Я хочу", "Луна находится в знаке Весов. Как вы думаете, она принесет перемены?", "Допинг стреляй, всегда согревает", "Ты знаешь, красиво, я тоже готова", "Вы так готовы. Зеленый свет", "Ты сногсшибательно выглядишь в этом комбинезоне, Ким. С головы до пят, все хорошо, очень красиво. Песочные часы", "Oo la la!".

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На фото Ким позирует в кожаном топе и штанах. Красотка снимала себя сверху и демонстрировала свой смелый мейкап.

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