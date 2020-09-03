Американська модель Ебігейл Рэтчфорд постала перед фанатами в несподіваному спекотному образі

Цього разу пишногруда модель поділилася кадром, на якому позувала в одному тонкому червоному боді з мережив, а також в яскраво-червоних колготках з тоненької сіточки. Ебі вдалося вигідно підкреслити груди, повірившись убік від об'єктива.

Свій образ модель доповнила акуратною укладанням хвилястих локонів і яскравим макіяжем з акцентом на гляза. При цьому дівчина не дивилася в камеру, відвернувши обличчя кудись в праву сторону і злегка посміхаючись. Вигляд дівчини в мереживній білизні чимало заінтригував фанатів.

Як відомо, шанувальники постійно коментують провокативні образи Ебі, однак, на відміну від Демі Роуз і Анастасії Квітко, з сімейством Кардашьян її не порівнюють, відзначаючи унікальну зовнішність:

"Ясно, що я єдиний витвір мистецтва, який вам потрібен у вашому домі", - жартівливо написала ретчфорд.

Ось як реагують фанати:

"Я люблю тебе, дитина", "червоний і гарячий малюк😍 😍 😍», "дивовижна картинка", «ти така солодка», "красива мрія" » "як багато червоного" » " Ермоса👌", " фантастичний вид», «смачний вид😋», «дійсно гаряче», «повна красуня!", "😂❤️Я хочу з тобою зустрітися«, " приголомшливо красива, з променистою посмішкою і приголомшливими видами !! Насолоджуйтесь пригодами сьогодні і на майбутньому тижні !! Джим 😎", " Кому б не сподобалися ваші довгі розпущені локони?».

Ми також писали, що струнка модель прославилася завдяки незвичайній зовнішності. Викладаючи фото в Instagram, дівчина привертає увагу фанатів до себе з кожним разом все більше. Цього разу апетитна Ебі повеселилася перед дзеркалом в кислотно-помаранчевому костюмі.

Дівчина підкреслила груди незвичайним топом з вирізом прям на своїх формах, а сідниці обтягнула лосинами з високою посадкою. При цьому більш зухвалого і незвичайного вигляду Ебі надали ідеально рівні чорні локони. Як правило, дівчина їх робить кучерявими і укладає в зачіски. Завершують образ Ретчфорд макіяж і акуратний манікюр.

«1, 2? !! 😎 Коментуйте відразу, малятка;)🧡 🔥 🧡 🔥», - написала Ебі.

Ось як реагують фанати:

"Моя любов, я хотів би бути кроликом, щоб з'їсти тебе шматочками і безліччю поцілунків😘", " Très Belle😊 😍 😍"» " Невже це реально Топ? Я маю на увазі, що це відмінно підходить для інста💦 🔥 😍», «вау, мій улюблений колір !! 👍 ", "Апельсин тобі дійсно йде!».

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