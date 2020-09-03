"Сивина в голову, а бес в ребро"

53-річний російський співак Філіп Кіркоров вразив новою витівкою, ставши об'єктом для насмішок

Як передає Рoliteka.net, артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram відео, в якому приміряв жіночі образи (щоб подивитися, проскрольте вниз).

Так, Філіп спантеличив публіку, а хтось вже почав радіти, мовляв, нарешті він "відкрився".

Насправді співак скористався популярним нині в соцмережах додатком, за допомогою якого "приліпив" свою бородату голову до тіла американської співачки Ріанни. Кіркоров обробив шматочки її кліпів - і тепер нібито це він співає "Shine bright like a diamond".

Вийшло вельми забавно, проте так вважають не всі. Користувачі порівняли епатажного співака з Кончітою Вурст - переможницею "Євробачення-2014". Як відомо, Вурст - яскравий сценічний образ австрійського виконавця Томаса Нойвірта.

"Щось в цьому є" - "ганьба в цьому є"

"Ось Це Так! Ця королева перепробувала всі образи 😂❤️"

"Я вважаю, що ви дуже схожі ❤️" - "особливо ззаду дуже схожі, обидві чорні..."

"Маразм міцнішає..." - "Це точно, ржу не можу!"

"Деградатор чи що? Філіп! Що творите?"

"Яка милашка 😁 👍 "

"На Вурст схожі)))"

"Кончіта заздрить мовчки"

"Убозтво. Ідіот повний. А може і реально жінка, а не чоловік"

"Ось діти помилуються. Напевно проявляються таємні бажання. Але виглядає... фуууу"

"Сивина в голову, а бес в ребро... Ку-ку..."

Останній коментар, якраз, найбільш влучно охарактеризовує нинішнього Кіркорова. Артист відправився в тривалу подорож по різних країнах. Судячи з фотозвіту в Instagram, він вже встиг побувати в Туреччині і у себе на батьківщині, в Болгарії.

У казковій Каппадокії Філіп і зовсім пустився берега, застрибнувши в повітряну кулю.

"На великій повітряній кулі... зустрів фінальний світанок літа 🌅 🎈це так символічно...", - поділився Кіркоров.

Нагадаємо, що Кіркоров в одних плавках блиснув підкачаною фігурою, Івлєєва оцінила.

Також Politeka писала, що Кучерявий Кіркоров нагадав про себе завзятими танцями з мулаткою: "Образ твій вабить...».