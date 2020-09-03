53-річний російський співак Філіп Кіркоров вразив новою витівкою, ставши об'єктом для насмішок

Як передає Рoliteka.net, артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram відео, в якому приміряв жіночі образи (щоб подивитися, проскрольте вниз).

Так, Філіп спантеличив публіку, а хтось вже почав радіти, мовляв, нарешті він "відкрився". 

Насправді співак скористався популярним нині в соцмережах додатком, за допомогою якого "приліпив" свою бородату голову до тіла американської співачки Ріанни. Кіркоров обробив шматочки її кліпів - і тепер нібито це він співає "Shine bright like a diamond".

Вийшло вельми забавно, проте так вважають не всі. Користувачі порівняли епатажного співака з Кончітою Вурст - переможницею "Євробачення-2014". Як відомо, Вурст - яскравий сценічний образ австрійського виконавця Томаса Нойвірта.

Популярні новини зараз

Дмитро Комаров довів красуню-дружину до істерики екзотичним подарунком: "Той ще романтик"

НБУ масово виводить гроші з обігу, термінове попередження: "Під час розрахунку готівкою..."

Нові умови щодо пенсій та стажу після 1 вересня, ПФУ попередив українців: "Необхідно заплатити…"

Пугачова, яка схудла, в міні-спідниці і кедах викликала фурор в школі Лізи і Гаррі: "Першокласна дівчина"
Показати ще

 "Щось в цьому є" - "ганьба в цьому є"

"Ось Це Так! Ця королева перепробувала всі образи 😂❤️"

"Я вважаю, що ви дуже схожі ❤️" - "особливо ззаду дуже схожі, обидві чорні..."

"Маразм міцнішає..." - "Це точно, ржу не можу!"

"Деградатор чи що? Філіп! Що творите?"

"Яка милашка 😁 👍 "

"На Вурст схожі)))"

"Кончіта заздрить мовчки"

"Убозтво. Ідіот повний. А може і реально жінка, а не чоловік"

"Ось діти помилуються. Напевно проявляються таємні бажання. Але виглядає... фуууу"

"Сивина в голову, а бес в ребро... Ку-ку..."

Останній коментар, якраз, найбільш влучно охарактеризовує нинішнього Кіркорова. Артист відправився в тривалу подорож по різних країнах. Судячи з фотозвіту в Instagram, він вже встиг побувати в Туреччині і у себе на батьківщині, в Болгарії.

У казковій Каппадокії Філіп і зовсім пустився берега, застрибнувши в повітряну кулю.

"На великій повітряній кулі... зустрів фінальний світанок літа 🌅 🎈це так символічно...", - поділився Кіркоров.

View this post on Instagram

На большом воздушном шаре... встретил финальный рассвет лета 🌅🎈Это так символично... Ведь впервые за 35 лет это лето было НЕОБЫЧНЫМ для меня, без гастролей и фестивалей. Джордано красиво отметил: «Жизнь – это как полёт на воздушном шаре. Чем больших высот вы хотите достичь, тем от большего количества балласта вы должны избавиться. Нужно решиться выбросить за борт все то, что мешает вам подниматься ввысь.» Следую и поднимаюсь!..🚀 Look by @dolcegabbana Soundtrack by @sofiarotaru.official

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on

Нагадаємо, що Кіркоров в одних плавках блиснув підкачаною фігурою, Івлєєва оцінила.

Також Politeka писала, що Кучерявий Кіркоров нагадав про себе завзятими танцями з мулаткою: "Образ твій вабить...».

 

 