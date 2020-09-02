53-летний российский певец Филипп Киркоров показал, где проводит отдых

Артист опубликовал несколько ярких фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Певец предстал в ярких летних костюмах и в разных локациях. 

Прежде всего, Киркоров надел длинную рубашку с коротким рукавом, а также красивые шорты. На голове звезды была кепка с буквами известного бренда. 

Также артист держал на руке попугая. Артист делал селфи и улыбался. 

На других фото знаменитость предстал в ярком костюме с принтом павлина посередине рубашки.

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Поп-король российской эстрады стоял у воздушного шара, а также прогуливался по красивой местности. 

"Сказочная Каппадокия 🏜 Новая высота, новый горизонт 🌄 Рад открывать для себя такие магические места... Забытые заброшенные церкви и каньоны, десятки парящих шаров в воздухе и головокружительные пейзажи, совершенный рассвет и неземные виды долины Любви... Таких насыщенных путешествий я давно не совершал. Каппадокия, ты любовь❤️", - написал исполнитель. 

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Сказочная Каппадокия 🏜 Новая высота, новый горизонт 🌄 Рад открывать для себя такие магические места... Забытые заброшенные церкви и каньоны, десятки парящих шаров в воздухе и головокружительные пейзажи, совершенный рассвет и неземные виды долины Любви... Таких насыщенных путешествий я давно не совершал. Каппадокия, ты любовь❤️ А вы коллекционируйте лучшие моменты в жизни? #cappadocia Look by @dolcegabbana

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on

За час пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев. 

"А в это время дети в школу с дедушкой😅", "Боже Мой,какая красота! Филипп! Ты очаровательный! Солнце!!!!!Восхитительная улыбка! Какие красивые места! Чудесного отдыха,шикарного настроения! Я люблю Тебя!!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Как красивоооо😍😍😍", "Красивый😻❤️", "Модный дед", "Почему вы такие завистливые? И злые? Филипп молодой и красивый ПАПА!!!!!!!!", "Красавчик👍🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Вы просто бог фотографий))", "Какой Вы замечательный, какой любимый.... 💖💖💖", "Филипп, ну ты тииип",- написали пользователи сети. 

Напомним, Киркоров поразил новым преображением и нарвался на критику: "Ужас, Кончита Вурст нервно курит".

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