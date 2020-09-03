Ох, і нічого собі!

У мережі бурхливо відреагували на свіже фото дочки Крістіни Орбакайте

Як повідомляє Politeka.net, знімок обговорюють на фан-сторінці в Instagram.

На новому фото радісна Клавдія позує посеред вулиці в короткій чорній спідниці, білій сорочці і високих чорних гольфах. Дівчинка закинула рюкзак за плече і з посмішкою дивиться в камеру.

"Ух ти, яка модна Клавочка, красуня!", "Як виросла. Красуня», «Ноги довгі такі», «як коник, ніжки довгі, лапушка», «Гарненька, Клавушка 👍 🏻 супермодель", " Ох, і нічого собі . Їй дет 15 даси", " вже така доросла👏 😮",» красуня! Ноги як у мами«, "довгонога, вся в матусю«," Ой! Як подорослішала!!!", "Довгі ніжки", " кльова стильна!!!» ,- пишуть в комментріях.

При цьому багато хто звернув увагу на великий розмір ноги Клавдії.

"Вже такий великий розмір ноги!? Що буде далі?«,» У тата пішла крупненька, та й мама висока«,» вона татові кросівки одягла", - пишуть в коментарях.

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