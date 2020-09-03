32-річна російська актриса Христина Асмус поділилася своєю бідою з шанувальниками

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала першу в житті 7-річної дочки Насті шкільну лінійку - дівчинка пішла в 1 клас (щоб подивитися відео, прсокрольте вниз).

Асмус не змогла бути присутньою на цій важливій для малятка події, так як перебувала на зйомках нового проекту в Геленджику. Актриса зізналася, що незважаючи на всі спроби "викрутитися", зйомки не вдалося перенести в Москву.

"Всю ніч ревіла перед 1 вересня... 😭 Дивилася фото дочки з самого народження і офігевала як швидко летить час.. 🌪 Але більше від того, я таааааак мріяла відвести Настю за руку в перший клас!! 👭 Я так довго чекала цей день.... Мені здається кілька років чекала))) готувалася і переживала...", - поділилася своїм болем Христина.

Настю відвів на лінійку батько - екс-чоловік Асмус, комік Гарік Харламов, якому пощастило знаходитися поруч з донькою в цей хвилюючий момент.

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За словами актриси, вона намагалася підтримати спадкоємицю, як могла, нехай навіть дистанційно.

"Загалом, робили зачіску і вибирали букет по FaceTime між моїми кадрами)). Як же ми з татом любимо тебе, наша ніжна, світла, добра, розумна дівчинка💕", - підсумувала зірка.

Користувачі кинулися обговорювати зізнання Христини: варто відзначити, не всі опинилися на її боці.

"Все це лірика. Ніякі обставини не змінять того факту, що мама не була поруч з донькою 1 вересня"

"Блііінн Христина.... Не засмучуєтеся! 🌷У вас ще 10 разів буде можливість така 😊 😊 😊 нехай не перший, але думаю кожен клас хвилюючий 😊"

"Ваш пост за душу 😭 адже правда хочеться відвести свою дитину в перший клас. Але, думаю з такими трепетом в душі, ви точно передали свою присутність їй. ❤️"

"Дуже співчуваю, не уявляю як ви переживали!"

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Всю ночь ревела перед 1 сентября... 😭 Смотрела фото дочки с самого рождения и офигевала как быстро летит время.. 🌪 Но больше оттого, что я таааааак мечтала отвести Настю за руку в первый класс!! 👭🏼 Я так долго ждала этот день.... Мне кажется несколько лет ждала ))) Готовилась и переживала... Но давние и жёсткие обязательства не дали мне этого сделать.. 🙈 Что мы только с командой не думали, не крутили, как мы только не ругались, но съёмку не в Москве перенести оказалось просто невозможно.... 😩 Даже с катастрофическими штрафами.... 💸 В общем, делали причёску и выбирали букет по FaceTime между моими кадрами )) Как же мы с папой любим тебя, наша нежная, светлая, добрая, умная девочка 💕 Как мы гордимся тобой, наше счастье, и как постараемся сделать всё, чтобы школьная пора была только в удовольствие 😋 Поздравляю родителей, школьников, учителей и студентов с началом учебного года! Здоровья, терпения и легкой учебы нам всем)) 🍂📚

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Нагадаємо, що схудлий Гарік Харламов випендрився в школі дочки: "От би і мій батя в шортах..."

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