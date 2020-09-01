Скандально известная российская актриса Кристина Асмус удивила домашним кадром со своим "хулиганом"

Не так давно Кристина решила рассказать о своей тоске по своим любимым питомцам. Специально для этого она выставила в Инстаграм фото с одним из любимцев. Актриса показала, как выгуливает своего четвероногого друга.

Сейчас сама Кристина находится не дома, а в Геленджике, где снимается в новом проекте вместе с Иваном Охлобыстиным. В подписи под фото Кристина отметила, из-за насыщенного графика давно не видела своих питомцев и скучает по ним сильно на съемках. На опубликованном фото видно, как Асмус вывела животное на прогулку по саду.

«Чёт соскучилась я по своим хулиганам 🐕🐩😭 У нас две собаки - нелающий басенджи и американский той-фокстерьер ❤️ А у вас собаки, кошки, львы, орлы иль куропатки? 🤪», - написала Кристина.

Фанаты тут же вспомнили про Харламова, прозвав того третьим бульдогом и также припомнили скандальный развод пары:

«По бульдогу не скучаешь?)», «соскучилась-завела нового Гарика😉😉😉», «У меня обычный чёрный кот 😄», «Не знали про ваших собак», «У вас -это у тебя и ещё у кого?)», «Гарик в список хулиган входит?)», «А как относишься к Бульдогам?😂,» «По харломовскому жужугу тоже соскучилась😂».

Развод актрисы с Гариком Харламовым стал одной из причин массового хейта звезды в социальной сети Инстаграм. После съемок фильма "Текст", где присутствовали неоднозначные и откровенные сцены с Кристиной, поклонники также принялись массово осуждать Асмус за провокативное и дерзкое поведение.

Практически под каждым ее постом пользователи сети осуждают звезду за откровенные фото, дерзкие высказывания или высмеивание своего же поведение. Асмус не реагирует на критику, продолжая делиться фото из спальни, а также кадрами со съемок нового проекта.

Не так давно звезда также опубликовала кадр, на котором позировала в постели в одной ярко-красной ночнушке. Причем позировала блондинка рядом с тарелкой вкусной и довольно крупной малины, на которой акцентировала внимание. Поклонники же принялись писать, как актриса тоскует по мужу и ответили на вопрос звезды.

Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».

Как сообщала Politeka, Асмус застукали с красавчиком и кучей подарков после расставания с Харламовым.

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